"Ik heb een beter temperament": dit zijn de opvallendste oneliners uit het debat

Door: EVM

27/09/16 - 06u45

Het eerste presidentiële debat tussen Donald Trump en Hillary Clinton ging bij momenten alle kanten uit. Beide kandidaten schudden enkele oneliners uit hun mouw, maar een écht quotefestijn werd het niet. Dit waren de opvallendste citaten.

1. Het temperament van Donald Trump Trump: "Ik heb een beter oordeelsvermogen dan zij. Daar bestaat geen twijfel over. Ik heb ook een beter temperament. Ik heb een winnend temperament. Ik weet hoe ik moet winnen. Zij niet."



Clinton: "Whoo, okay". Hillary: "Woo, okay!" #debatenight pic.twitter.com/7Wbq1RHo1L — The Daily Beast (@thedailybeast) Tue Sep 27 00:00:00 MEST 2016

2. De geboorteplaats van Obama Trump klopte zichzelf op de borst omdat hij "Obama ertoe bracht zijn geboortecertificaat te tonen". Het was de enige keer dat het woord 'racisme' viel in het debat.



Clinton: "Hij startte zijn politieke activiteit met een racistische leugen, dat onze eerste zwarte president niet geboren was in de VS."

3. Hoe rijk is Trump? Waarom wil Trump zijn belastingsaangiftes niet openbaar maken, zoals alle andere presidentskandidaten, nu en in het verleden?



Clinton: "Misschien is hij niet zo rijk als hij beweert. Misschien is hij niet zo liefdadig als hij beweert. Misschien wil hij niet dat het Amerikaanse volk weet dat hij geen federale belastingen betaalt."



Trump: "Dat maakt mij slim."



Clinton: "Het moet iets heel ergs, misschien vreselijks zijn dat hij probeert te verbergen." Donald Trump: "I'm smart" for not paying taxes https://t.co/88CwOaHVqD #DebateNight pic.twitter.com/yWSln22Axm — CNN (@CNN) September 27, 2016

4. Verantwoordelijk voor alles Clinton: "Ik heb het gevoel dat ik tegen het einde van de avond verantwoordelijk zal worden gehouden voor alles wat er ooit gebeurd is."



Trump: "Waarom niet?"



Clinton: "Waarom niet? Yeah, waarom niet. Kom maar bij het debat door gekke dingen te zeggen."

5. Eigen realiteit Een goed moment voor Trump was toen hij Clinton kon 'pakken' op haar veranderende houding ten opzichte van de handelsovereenkomst TPP.



Trump: "U noemde het de gouden standaard van handelsverdragen. U zei dat het de beste deal was die u ooit had gezien. En dan hoorde u wat ik erover zei, en toen was u ertegen."



Clinton: "Wel, Donald, ik weet dat u in uw eigen realiteit leeft, maar dat zijn geen feiten." Clinton: "I know you live in your own reality but that is not the facts¿ https://t.co/xnqnjKTYOI #Debates2016 https://t.co/TZrlIB8zhv — CNN (@CNN) Tue Sep 27 00:00:00 MEST 2016

6. De voorbereiding Trump: "Ik ben overal geweest. U koos ervoor om thuis te blijven, en dat is oké."



Clinton: "Ik denk dat Donald mij net bekritiseerd heeft omdat ik dit debat heb voorbereid. En ja, dat heb ik gedaan. Weet u waar ik me nog op heb voorbereid? Ik heb me voorbereid om president te worden."

7. Looks en uithoudingsvermogen Wie heeft 'het' om president te worden?



Trump: "Ze heeft de look niet. Ze heeft het uithoudingsvermogen niet."



Clinton: "Wel, wanneer hij naar 112 landen reist en een vredesdeal, staakt-het-vuren, vrijlating van dissidenten, nieuwe mogelijkheden in naties wereldwijd onderhandelt, en zelfs elf uur getuigt voor een congrescommissie; dan mag hij tegen mij praten over uithoudingsvermogen." Donald Trump: Hillary Clinton "doesn't have the look, she doesn't have the stamina" to be president #debates pic.twitter.com/FhBpgaEVMj — PBS NewsHour (@NewsHour) September 27, 2016