Somalië stelt verkiezingen opnieuw uit

26/09/16 - 23u07 Bron: Belga

De Somalische president Hassan Sjeikh Mohammed © reuters.

Somalië stelt zijn verkiezingen opnieuw uit, wegens administratieve en veiligheidsproblemen. Dat hebben de verkiezingsautoriteiten vandaag gemeld. De verkiezingen waren aanvankelijk voor augustus gepland, werden uitgesteld naar oktober en zijn nu verschoven naar november.

De parlementsverkiezingen moeten plaatsvinden tussen 23 oktober en 10 november, de presidentsverkiezingen ten laatste op 30 november.



"Hoewel enorme vooruitgang geboekt werd om onze doelen te behalen, konden sommige taken niet op tijd afgerond worden", aldus de verkzieingsautoriteiten in een persbericht.



Het huidig staatshoofd, Hassan Sjeikh Mohammed, heeft al aangekondigd zichzelf te willen opvolgen.



Sinds de val in 1991 van het autoritaire bewind van president Siad Barre heerst in Somalië chaos en is het land het toneel van een burgeroorlog.