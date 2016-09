Nepagent schrijft valse boetes uit

Door: redactie

26/09/16 - 23u00 Bron: AD.nl

Er worden 'bekeuringen' uitgedeeld door een onbekende. Ga hier niet op in, deze zijn niet van de politie. ^JB pic.twitter.com/gyEFIWi19j — Politie Overbosch (@PolOverbosch) September 26, 2016

Politie in de Nederlandse stad Den Haag waarschuwt voor een nepagent die valse bekeuringen uitschrijft. Zeker twee automobilisten in Overbosch vonden een boete onder hun ruitenwisser, onder meer voor foutparkeren (73 euro), met het politielogo erop. 'Ga hier niet op in', aldus de politie op Twitter.