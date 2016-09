Marokkaanse cartoonist bedreigd

Door: redactie

26/09/16 - 22u11 Bron: ANP

Herdenking voor de vermoorde Nahed Hattar in de Jordaanse hoofstad Amman. © afp.

De Marokkaanse cartoonist Khalid Gueddar heeft politiebescherming gevraagd na meerdere malen met de dood te zjn bedreigd. Hij geeft een satirisch blad uit, Baboubi, en eerde via Facebook de zondag in Amman (Jordanië) vermoorde Jordaanse schrijver Nahed Hattar.

Baboubi heeft een omstreden spotprent die Hatar eerder verspreidde om jihadisten bespottelijk te maken, als eerbetoon opnieuw gepubliceerd. Volgens Gueddar is hij daarna ernstig bedreigd, onder meer met de tekst "uw lot zal dood door onthoofding zijn, u bent een vijand van God", aldus de Marokkaanse nieuwssite H24.



De christelijke schrijver en journalist Hattar moest zich zondag voor de rechter verantwoorden voor de verspreiding van de spotprent.



Hij werd beschuldigd van belediging van God en de islam. De moordenaar is gearresteerd. Het is de 49-jarige Riad Abdullah uit de hoofdstad Amman, maar verder is niets bekend. De Jordaanse staatsveiligheidsdienst heeft elke berichtgeving over deze zaak verboden.