Reynders en De Croo geschokt over situatie in Aleppo

Na de zware bombardementen op de Syrische stad Aleppo van de afgelopen week reageren minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo vanavond "ontzet". Ze wijzen erop dat het nieuwe offensief van het regeringsleger dagelijks tientallen mensenlevens eist, onder wie veel burgers.

"Deze blinde acties, die door de Russische luchtmacht worden ondersteund, hebben dramatische gevolgen voor de inwoners van Aleppo", klinkt het in een persbericht. "Al meer dan 20 dagen zitten minstens een kwart miljoen mensen afgesloten van voedsel, stromend water en andere levensnoodzakelijke bevoorrading."



De twee vicepremiers steunen de Europese buitenlandminister Federica Mogherini als die ervoor pleit dat "humanitaire hulp onvoorwaardelijk en ongehinderd tot bij de getroffen bevolking moet geraken". Daarnaast steunt ons land ook de "voorstellen tot monitoring van schendingen van eventuele bestanden en schendingen van het internationale humanitaire recht, zodat de verantwoordelijken achteraf rekenschap moeten afleggen voor hun eigen bevolking, de humanitaire gemeenschap en de hele wereld". Dat vorige week een humanitair konvooi werd aangevallen, noemen de ministers "een triest dieptepunt van een dergelijke schending".



Tot slot roept België "alle landen die invloed hebben op het Syrische regime, in het bijzonder Rusland, en de landen die contacten hebben met de gewapende oppositie, op om zoveel mogelijk druk te zetten opdat de aanvallen ophouden, humanitaire hulp ongehinderd aankomt bij wie in nood is en politieke onderhandelingen in het kader van de VN in Genève zo snel mogelijk hernemen".