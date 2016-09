Paus Franciscus steunt betogers tegen homohuwelijk in Mexico

Door: redactie

De paus heeft gisteren zijn steun uitgesproken voor de Mexicaanse activisten die zich verzetten tegen de plannen van de Mexicaanse overheid om het homohuwelijk te legaliseren.

Tijdens zijn zegening zei de paus gisteren dat hij het protest steunde "ten gunste van familie en het leven, dat in deze tijden bijzondere geestelijke en culturele aandacht nodig heeft over de hele wereld".



De voorbije weken trokken tienduizenden betogers in Mexico de straten op onder leiding van de rechts-nationalistische partij Frente Nacional por la Familia (Nationaal Front voor de Familie), om te protesteren tegen de plannen van de regering van president Enrique Peña Nieto om het homohuwelijk te legaliseren. De demonstranten eisten ook inspraak in de seksuele voorlichting die kinderen krijgen op school.



Het is niet de eerste keer dat de paus zich uitspreekt tegen het homohuwelijk, maar hij mengt zich zelden in nationale discussies.



In juni bepaalde het hooggerechtshof in Mexico dat het homohuwelijk legaal was en dat het verbod erop ongrondwettig was. Gerechtshoven in het land worden wel verwacht te gehoorzamen aan het vonnis. Het homohuwelijk is nu legaal in de hoofdstad Mexico-Stad en negen van de 31 Mexicaanse staten.