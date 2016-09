Schutter winkelcentrum in Washington bekent moorden

Door: redactie

26/09/16 Bron: AP

SCHIETPARTIJ VS Arcan Cetin (20) heeft bekend dat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag vijf mensen heeft doodgeschoten in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Washington. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten die vandaag zijn vrijgegeven.