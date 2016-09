Auto's niet langer welkom op rechter Seine-oever centrum Parijs

Door: redactie

26/09/16 - 18u05 Bron: Belga

Parijs organiseerde gisteren een autoloze zondag. © afp.

In de strijd tegen de luchtvervuiling in Parijs zullen er niet langer auto's mogen rijden op een ruim 3 km lang stuk op de rechteroever van de Seine. Dat heeft het stadsbestuur maandag beslist. Er komt een winkelboulevard, op het stuk tussen het Louvre tot ongeveer ter hoogte van de Place Bastille. De plannen maken deel uit van het beleid van de Parijse burgemeester Anne Hidalgo, die het verkeer in de Franse hoofdstad wil beperken.