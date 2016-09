New York opent onderzoek naar Trumps liefdadigheidsorganisatie

Door: redactie

Donald Trump met zijn dochter Ivanka. © afp.

De Amerikaanse staat New York heeft een officieel onderzoek geopend naar de Donald J Trump Foundation, een liefdadigheidsinstelling die toebehoort aan de Republikeinse presidentskandidaat. Dat maakt de openbare aanklager in New York dinsdag (plaatselijke tijd) bekend.

Het onderzoek zal nagaan of het goede doel de New Yorkse regels voor liefdadigheidsinstellingen volgt, zegt openbare aanklager Eric Schneiderman. "We vermoeden dat de Trump Foundation enkele onregelmatigheden heeft laten optekenen", zei Schneiderman op CNN.



Schilderij

De New York Daily News weet dat het in bijzonder gaat om een schenking van 25.000 dollar aan de openbare aanklager in Florida, waar een onderzoek tegen Trump University hangende was. Ook de aankoop van een reuzegroot schilderij van Trump ter waarde van 20.000 dollar zal worden onderzocht. De Washington Post bracht recent aan het licht dat Trump al sinds 2008 geen schenkingen meer had gedaan aan zijn goede doel.



Partijdigheid

Het Trump-kamp beschuldigt Schneiderman ondertussen wel van partijdigheid. Maar de openbare aanklager, een Democraat die Hillary Clinton steunt, laat weten dat het onderzoek "niet politiek gemotiveerd is".



Het kantoor van Schneiderman leidt trouwens al het onderzoek naar een rechtszaak van 40 miljoen dollar tegen Trump voor fraude met zijn universiteiten.