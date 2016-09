Politie pakt machtige Mexicaanse drugsbarones op

Door: redactie

Clara Laborin Archuleta, vrouw van drugsbaas Hector Beltran Leyva, wordt getoond op een monitor tijdens een persconferentie door de federale politie in Mexico-Stad. © ap.

De vermoedelijke leider van het Mexicaanse drugskartel Beltràn Leyva is opgepakt. Het zou gaan om Clara Elena Laborín Archuleta, de vrouw van Hector die momenteel een celstraf van twee jaar uitzit. De vrouw werd in de noordwestelijke stad Hermosillo in de kraag gevat. Dat zei de politie gisteren.