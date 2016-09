Energiedata van 2 miljoen Nederlandse huishoudens gestolen

Door: redactie

13/09/16 - 23u44 Bron: Belga

Bij een Nederlandse energieleverancier zijn van 2 miljoen huishoudens digitale energiecontracten gestolen. Het gaat om gegevens van het energiecontract zoals het jaarverbruik, type aansluiting en de einddatum van de contracten. De data kunnen worden gebruikt om ongevraagde productaanbiedingen zoals energiecontracten per post te verkopen, melden Netbeheer Nederland en Energie-Nederland vandaag.

De brancheorganisaties willen niet bekendmaken bij welke leverancier de gegevens zijn ontvreemd. Ze zijn vermoedelijk door een inmiddels voormalig medewerker ongeoorloofd uit het systeem gehaald.



Onduidelijk is nog wat er met de gegevens is gedaan.



"Langs juridische weg is vernietiging van de data geëist", aldus een woordvoerder van de Netbeheer Nederland. Deze week nog dient het kort geding.



De zaak wordt nu verder uitgezocht om nieuw misbruik van het systeem en het stelen van data in de toekomst te voorkomen.



De diefstal is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die was eerder al een onderzoek begonnen omdat er zorgen waren over de beveiliging van de energiegegevens uit het register waaruit de data zijn ontvreemd, reageert een woordvoerster van de autoriteit. "Wij hebben hebben verzocht om na te gaan wie toegang tot de gegevens heeft gehad. Daarna is de datalek aan het licht gekomen", aldus de woordvoerster.