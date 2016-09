Bestuurder gestolen truck geeft zich over na achtervolging van drie uur

Door: redactie

13/09/16 - 21u15

video De Amerikaanse politie heeft 3 uur lang een gestolen truck achtervolgd die mogelijk gevaarlijk afval aan boord had. Uiteindelijk parkeerde de man de vrachtwagen op een parking. Het bedrijf ACT, gespecialiseerd in transport van gevaarlijk afval, zei dat de truck in kwestie geen radioactief of chemisch afval vervoerde, maar dat was lang niet duidelijk. "Ik wil niet terug naar de gevangenis", liet de chauffeur de politie duidelijk weten.

De man zou de truck gestolen hebben in Bakersfield in Californië. De achtervolging begon in Apple Valley rond 10u30 lokale tijd (19u30 onze tijd). Via snelweg 10 reed hij noordwaarts op snelweg 62 richting Yuca. Daar maakte hij een U-turn naar het zuiden, mogelijk om brandstof te sparen omdat die richting bergaf gaat. Uiteindelijk zette hij de truck rustig neer op een parkeerplaats en liet hij zich arresteren.



De chauffeur beweerde van in het begin niet gewapend te zijn. De firma ACT (Advanced Chemical Transport), eigenaar van de truck, vervoert normaal gezien chemisch of radioactief afval of materiaal, maar ook afgedankte computers en dergelijke. Het was lang niet bekend of de gestolen truck effectief dat soort vracht had dan wel gewoon leeg was.



De dief hing de hele tijd aan de telefoon, waarschijnlijk met de politiediensten. Die probeerde hem te overhalen zich over te geven. De truck had mogelijk genoeg brandstof om veertien uur te rijden. Het feit dat hij niet terug naar de cel wou en weigerde te stoppen, baarde de politie zorgen. Mogelijk was de man van plan uit het leven te stappen.



Niet iedereen kan een vrachtwagen van dat kaliber besturen. Vermoed wordt dat de man ervaring had. De politie zorgde ervoor dat de truck rechtdoor kon blijven rijden en liet het andere verkeer aan de kruispunten stoppen. Een geslaagde actie van de politie want er velen geen gewonden en er werden geen brokken gemaakt. De dief werd opgepakt en afgevoerd.