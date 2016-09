Al 441 slachtoffers van aanslag in Nice kregen schadevergoeding

Door: redactie

Twee maanden na de bloedige aanslag in Nice hebben al 441 slachtoffers een schadeloosstelling ontvangen. Dat heeft het gespecialiseerde fonds FGTI - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - bekendgemaakt. Er zijn nog 1.404 aanvragen in onderzoek.