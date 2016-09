Door: redactie

13/09/16 - 21u26 Bron: Belga

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff © anp.

Nederland schort adopties uit Congo op. Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie laten weten. Volgens Dijkhoff zijn de autoriteiten in het Afrikaanse land niet zo georganiseerd dat adopties op een voorspelbare en transparante manier kunnen plaatsvinden.

In 2013 ontstonden problemen bij de adopties naar westerse landen, waaronder Nederland. De laatste kinderen werden pas in april van dit jaar met hun Nederlandse adoptieouders verenigd.



Het Afrikaanse land had besloten de adopties op te schorten na signalen van misstanden. Hoewel de problemen niet te maken bleken te hebben met de Nederlandse adoptieprocedures, konden de kinderen pas na veel moeite van de Nederlandse autoriteiten en adoptieorganisaties overkomen.



Volgens Dijkhoff is gebleken dat de samenwerking met de Congolese autoriteiten erg moeizaam verloopt. Zo duurde het destijds ruim een jaar voordat de Congolese autoriteiten duidelijkheid gaven over de reden waarom zij geen uitreisdocumenten meer verstrekten.