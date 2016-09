Eerste keer met elkaar naar bed: jong koppeltje eindigt op spoed

Koen Van De Sype

Twee Vietnamese studenten die voor de eerste keer seks wilde hebben, zijn in het ziekenhuis geëindigd. Ze gebruikten een alternatieve manier van contraceptie, maar dat bleek geen goed idee.

De jongen had er niet beter op gevonden dan een plastic zak als condoom te gebruiken. De jongeren moesten op de spoedafdeling van het Hanoi Kidney Hospital behandeld worden voor schaafwonden, snijwonden en hevige bloedingen. Ze werden verzorgd en kregen antibiotica.



Volgens dokter Nguyen The Luong was de jongen te verlegen om echte condooms te gaan kopen. Hij waarschuwt er echter voor dat plastic zakken nooit als voorbehoedsmiddel kunnen worden gebruikt. Ze bieden niet alleen geen bescherming, maar kunnen ook brandwonden veroorzaken.



Studie

Volgens een studie van de Medical University van Hanoi en Hanoi Medical College - uitgevoerd op 2.700 studenten van zes universiteiten in de stad - was de jongen echter niet alleen. Een kwart van de ondervraagden zei dat ze te beschaamd waren om een condoom te gaan kopen. Amper een derde verklaarde dat ze ook effectief een condoom hadden gebruikt bij hun eerste keer.