In Servië opgepakte Nederlandse bekeerlinge eerder verdacht van terrorisme

Door: redactie

13/09/16 - 17u50 Bron: L1

Politie in Servië (archieffoto) © ap.

De Nederlandse die vorige week werd opgepakt in Servië op verdenking van terroristische activiteiten, is daar twee keer eerder van verdacht.

De regionale zender L1 meldt dat op basis van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Justitie wil niet zeggen of Ramona S. (26) toen heeft vastgezeten. De verdenkingen staan nog.



De vrouw uit Maastricht zit nu vast in Servië. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft gevraagd om haar uitlevering. Ze zou betrokken zijn bij een terreurorganisatie. Mogelijk was ze op weg naar Syrië. De vrouw heeft zich vorig jaar bekeerd tot de islam.



Volgens de Servische krant Vecernje Novosti is Ramona S. gehuwd met een Belgisch-Turkse man. Ze zou momenteel zwanger zijn.