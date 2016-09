Een van zijn nieren bleek zijn doodzieke tante te kunnen redden. Maar toen hij dat vierde gebeurde er iets vreselijks

Koen Van De Sype

De Britse Russell Brown (26) was afgelopen weekend in de wolken toen hij te horen kreeg dat er eindelijk hoop was voor zijn doodzieke tante Tracy Happe (55). Test hadden aangetoond dat hij een van zijn nieren kon doneren voor een transplantatie. Maar zo ver zou het nooit komen.

Een week lang had hij allerhande tests gedaan, van zijn bloed tot zijn hart, alles werd onderzocht. Maar dat was nu eenmaal het soort man dat hij was Oom Tony

Toen de man zaterdagavond van het Royal London Hospital het bericht kreeg dat hij een match was, trok hij naar het appartement van een vriend om dat te vieren. Van daar ging het de stad in. Maar zondagmorgen vroeg raakte hij betrokken bij een steekpartij. Hij liet het leven en zijn verwondingen waren zó erg, dat ook een postmortem transplantatie niet meer mogelijk bleek te zijn.



"Hij was gewoon aan het vieren dat hij mijn vrouw kon helpen", snikt zijn oom Tony (52). "Ze heeft al eens een transplantatie gehad, maar die mislukte. Russell gaf haar een tweede kans. Tot nu toe moest ze elke week drie keer naar de dialyse, in afwachting van een nieuwe donor. Een week lang had hij allerhande tests gedaan, van zijn bloed tot zijn hart, alles werd onderzocht. Maar dat was nu eenmaal het soort man dat hij was. En nu blijkt alles voor niets geweest. Iedereen is er kapot van."



Steun

Zijn ouders en familie kregen wel al veel steun van de vrienden van Russell. "Hij was een echte diamant en had alles voor anderen over", aldus zijn vader, die ook Russell (51) heet. "Zijn vrienden van het voetbal en het boksen hebben al een herdenking georganiseerd en hem eer gebracht. Ze waren met zo veel. Dat wisten we eigenlijk helemaal niet."



Ruzie

Wat er exact gebeurd is de nacht van de steekpartij, is nog altijd niet duidelijk. Volgens getuigen was er een ruzie op straat tussen een man en een vrouw, vlak voor een appartementsblok waarin Russell aanwezig was. De man stormde op zeker moment naar boven. Een uur van commotie later verdween hij weer met een andere man en een vrouw. Daarna werd Russell gevonden. "We kunnen alleen speculeren over wat er gebeurd is. Niemand weet het precies", zucht zijn moeder Tammy Brown (50).