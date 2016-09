Rusland richt mobiele observatiepost op in de omgeving van Aleppo

Door: redactie

Rusland richt voor de controle van het staakt-het-vuren bij zijn Syrische bondgenoot naar eigen zeggen een mobiele observatiepost op in de omgeving van Aleppo. Dat deelde kolonel Sergej Kapizyn vandaag aan het persbureau Interfax mee. Tijdens het bestand wordt per videoconferentie dagelijks informatie verstrekt over de situatie op de Castello-route. Bovendien komen er in de stad Hama parate troepen van het Russische leger.

De Castello-route is de hoofdverbinding voor humanitaire goederen naar Aleppo, zei Kapizyn. Daar verrijst momenteel een controlepost van de hulporganisatie Rode Halve Maan. De weg staat onder controle van de Syrische regeringstroepen en dient als corridor voor burgers en extremisten, die de wapens willen neerleggen. Zo kunnen ze de conflictzone verlaten.



De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov sprak zich inmiddels uit voor het vrijgeven van Syrië-akkoord tussen Moskou en Washington. "Er mag geen twijfel over bestaan hoe de overeenkomst na te leven. De tekst is geen geheim, we hebben niets te verbergen", zei hij. Rusland wil het document zonder wijzigingen door de VN-Veiligheidsraad laten goedkeuren en publiek maken.



Inmiddels hebben de Syrische autoriteiten dinsdag gewaarschuwd niet te zullen dulden dat Turkije de omsingelde rebellengroepen in Aleppo zou bevoorraden zonder de toelating van Damascus en de Verenigde Naties. Het ministerie van Buitenlandse Zaken reageert daarmee op "een communiqué van het Turkse regime dat de intentie heeft om humanitaire hulp te sturen naar Aleppo", de op een na grootste stad van het land en het voornaamste front in het conflict.



Zaterdag had de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gezegd dat "voorbereidingen werden getroffen voor een humanitair hulpkonvooi naar Aleppo". Volgens Damascus mogen tijdens het bestand, dat maandag van kracht werd, enkel VN-vrachtwagens vanop Turks grondgebied humanitaire hulp naar Aleppo brengen. Daar zal het Syrisch Rode Kruis de hulpgoederen onder de bevolking verdelen.



De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei vandaag in een op televise uitgezonden toespraak te hopen dat het staakt-het-vuren "permanent" is. Er zijn nog problemen in twee of drie dorpen, zei Erdogan, in een verwijzing naar enkele kleine schendingen van het bestand, die ook door de Syrische televisie werden gerapporteerd. Maar hij hoopt dat "indien alles goed verloopt gedurende de eerste 48 uur", het bestand verlenging kan krijgen.



Het Russische leger zegt dat de Syrische regeringstroepen het bestand eerbiedigen, behalve in de zones waar Islamitische Staat en Jabhat Fateh al-Sham (het vroegere al-Nusra Front) actief zijn. Rebellen hebben het bestand daarentegen 23 keer geschonden, in het bijzonder in Aleppo, Damascus en Hama.