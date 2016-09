Deze nieuwe Disneyprinses verschilt van al haar voorgangsters. En dat krijgt overal lof

Koen Van De Sype

Disney Moana heet ze en ze is het hoofdpersonage in de nieuwste Disneyfilm die er dit najaar aankomt. Los van het feit dat ze de allereerste Polynesische prinses is, verschilt ze nog op een andere fundamentele manier van alle andere Disneyprinsessen die we al kennen: door haar figuur.

Laten we haar geen wespentaille geven, maar een realistisch lichaam. Zodat ze er niet uitziet alsof ze door het eerste beste zuchtje wind omver geblazen kan worden Dat was een bewuste keuze van het creatieve team achter Moana, geleid door regisseurs Ron Clements en John Musker. "We wilden dat ze helemaal anders was. Ze moest een actiefiguur zijn, die ook echt in stáát was om stunts te doen en haar mannetje te staan", zeggen ze.



Maar ook de vrouwen in het team en de producer drongen erop aan om niet dezelfde weg op te gaan als in vorige films. "Laten we haar geen wespentaille geven, maar een realistisch lichaam. Zodat ze er niet uitziet alsof ze door het eerste beste zuchtje wind omver geblazen kan worden", klonk het. Lees ook Zien: de prachtige 'Beauty and the Beast'-outfit van Emma Watson

