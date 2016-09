Barroso (Goldman Sachs) lust opvolger Juncker rauw

Door: redactie

30 oktober 2014: toen was alles nog koek en ei. Afscheidnemend Commissievoorzitter Jose Manuel Barroso krijgt in Brussel felicitaties van zijn opvolger Jean Claude Juncker. © epa.

Europese Commissie Oud-voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso bijt van zich af nadat hij publiek vernederd werd door Jean-Claude Juncker, de huidige Commissievoorzitter.

Juncker laat onderzoeken of de benoeming van Barroso als adviseur bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs ethisch wel door de beugel kan en gaf de Commissiemedewerkers de opdracht Barroso voortaan als de eerste de beste lobbyist te behandelen. In een brief aan Juncker zegt Barroso nu dat hij zich "gediscrimineerd" voelt.



De nieuwe brief lekte deze middag uit via de Britse krant Financial Times. Dat de Europese Commissie inzage vraagt in Barroso's contract bij Goldman Sachs en dat ze de zaak laat onderzoeken door een ethische commissie, noemt de oud-voorzitter "discriminerend" en "inconsistent".



"Er wordt beweerd dat alleen nog maar met Goldman Sachs samenwerken vragen over integriteit oproept", schrijft Barroso. "Ik respecteer dat iedereen zijn eigen mening heeft, maar de regels zijn duidelijk en moeten worden gerespecteerd. Deze beweringen zijn op niets gebaseerd en onverdiend. Ze zijn discriminerend tegenover mij en Goldman Sachs."



Omdat Barroso al meer dan achttien maanden geleden de Commissie verlaten heeft, zagen Juncker en de andere Commissieleden begin juli geen graten in de carrièreswitch van de Portugees, die de bank gaat adviseren over de Brexit. Maar zijn benoeming veroorzaakte heel wat beroering bij het publiek en vorige week vroeg de Europese ombudsman of Barroso's nieuwe baan wel aan de (levenslang geldende) ethische verplichtingen van het Europees verdrag beantwoordt.



"Ik heb geen principieel bezwaar tegen de verwijzing naar een ethische commissie, maar ik zou mij wel zorgen maken als er over mij al een beslissing zou genomen zijn", schrijft Barroso. "Als dat het geval is, zou ik graag weten hoe deze tot stand is gekomen, door wie ze genomen werd en op welke gronden. Deze handelingen zijn niet alleen discriminerend maar lijken ook niet te stroken met beslissingen die met betrekking tot andere oud-Commissieleden werden genomen."



Omstreden

Barroso is verre van de eerste ex-commissaris die naar het bedrijfsleven overstapt. Maar Goldman Sachs is omstreden omdat het de Griekse overheid geholpen zou hebben bij het verbloemen van haar begrotingscijfers, enkele jaren voordat de Griekse crisis in alle hevigheid losbarstte. Een crisis die de Commissie-Barroso mee moest helpen oplossen en ei zo na de eurozone deed scheuren.