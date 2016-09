Door: redactie

13/09/16 - 16u23 Bron: Het Laatste Nieuws

video Onze reporter Jelle Brans was op de Donald Trump-rally in Asheville in de Amerikaanse staat North Carolina. De fans van Trump werden uitgejoeld door heel wat tegenbetogers. Een en ander maakte het moeilijk voor onze man om met zijn stem boven al dat kabaal uit te stijgen...