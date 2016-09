School Amatrice gaat na drie weken weer open

Door: redactie

13/09/16 - 15u37 Bron: DPA

© epa.

Bijna drie weken na de zware aardbeving in het centrum van Italië is in Amatrice, het plaatsje dat het ergst werd getroffen, de school weer opnieuw kunnen opengaan. In twaalf geïmproviseerde klaslokalen in containers kunnen de ongeveer 170 leerlingen het nieuwe schooljaar alsnog starten.