Noors staatsbedrijf ontweek miljoenen aan belastingen via België

Door: redactie

13/09/16 - 15u14 Bron: Belga

Het Noorse energiebedrijf Statkraft is in opspraak gekomen omdat het de voorbije jaren miljoenen aan belastingen heeft ontweken via een kantoor in het "fiscaal gunstige" België. Dat schrijft de Noorse krant Aftenposten.