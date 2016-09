Japan zit met een sekscrisis: als het zo doorgaat, sterft het land uit in het jaar 3766

redactie

13/09/16 - 14u38



Japan kampt al 25 jaar met een heuse sekscrisis. Een alsmaar dalend geboortecijfer en een vergrijzende bevolking zijn volgens experts een "tikkende tijdbom". Als de Japanners hun libido niet terugvinden binnen de 1.750 jaar, dan sterft het land uit.

Volgens schattingen leven momenteel iets minder dan 16 miljoen kinderen in Japan, maar dat aantal daalt gestaag. Dat komt omdat Japanners steeds minder seks hebben. Volgens een recente studie van de Japanse Associatie voor Familieplanning heeft 49,3 procent van de Japanners tussen 18 en 49 jaar geen seks gehad de voorbije maand. Dat is een stijging van 10 procent tegenover twee jaar geleden.



De sekscrisis in Japan wordt veroorzaakt door de hoge werkdruk in het land. Japanners werken tot 80 uur per week, wat het libido niet ten goede komt.