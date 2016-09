Meteoriet van 30 ton ontdekt in Argentinië

Door: redactie

13/09/16 - 13u50 Bron: Belga

Een meer dan 30 ton wegende meteoriet is bij opgravingswerken in het noorden van Argentinië ontdekt. Een team van specialisten vond de ijzermeteoriet in de provincie Chaco, 800 kilometer ten noordwesten van Buenos Aires. Dat deelde het persbureau Télam maandag mee.