Bier voor Oktoberfest geproefd en goedgekeurd

Bewerkt door Eric Belsack

13/09/16 - 12u45

© getty.

In de kelder van het Bier- en Oktoberfestmuseum in München is gisteravond het gerstenat geproefd dat tijdens de komende editie van het grootste bierfestival ter wereld weer rijkelijk zal vloeien. De bazen van de zes brouwerijen, die het exlusieve recht hebben om het bier te maken en aan te leveren, zagen dat het goed was.

© getty. © getty. Die brouwerijen zijn Hacker-Pschorr, Spaten, Löwenbräu, Paulaner, Augustiner en Hofbräuheren. De vijf grote bazen - vijf mannen en één vrouw - komen elk jaar samen om hun brouwsel te proeven. Dat dit gepaard ging met een stevig feestje - in aanloop naar het echte werk - hoeft geen betoog. Vorig jaar werd ruim 1 miljoen lieter bier door de kelen gegoten.



De 183ste editie van het Oktoberfest zal gehouden worden van 17 september tot en met maandag 3 oktober. Vorig jaar waren naar schatting 5,9 miljoen bezoekers op de afspraak. Lees ook Geen rugzakken welkom op Oktoberfest in München

Oktoberfest trekt 400.000 bezoekers minder

Rolstoel vergeten in reuzenrad Oktoberfest De werken van Matthias Völkl. © epa.

Nieuwe wereldkampioen 'bierpullen dragen' In de aanloop van het Oktoberfest mogen we ook een nieuwe wereldkampioen 'bierpullen dragen' verwelkomen. Die eer gaat naar Matthias Völkl.



Geen klein bier, overigens, want de man droeg niet minder dan 29 gigantische gevulde glazen over een afstand van 40 meter. En dat zonder te morsen. Zijn vracht woog liefst 66 kilo. Het vorige record stond op 27 pullen.