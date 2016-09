Relatief kalme nacht na ingaan wapenstilstand in Syrië

Door: redactie

13/09/16 - 11u34 Bron: DPA, AFP

Kinderen gebruiken het puin na de bombardementen als schuifaf in de Syrische stad Daraa. © afp.

Het door de Verenigde Staten en Rusland op touw gezette bestand in Syrië, dat maandagavond om 19 uur lokale tijd (18 uur Belgische tijd) van start is gegaan, lijkt voorlopig te worden nageleefd. "In de eerste uren na het staakt-het-vuren werden nog een paar schendingen vastgesteld, maar sinds middernacht zijn er geen meer geweest", zegt het Syrisch observatorium van de mensenrechten. "Sindsdien hebben we ook geen burgerslachtoffers meer geregistreerd."

Voor middernacht vonden er onder meer nog enkele luchtaanvallen plaats in door de rebellen gecontroleerde gebieden in de provincie Hama. Daarnaast werden ook nog gevechten gemeld tussen terreurgroep Islamitische Staat (IS) en rivaliserende rebellen in al-Qalamun, in de buitenwijken van de hoofdstad Damascus, zo zegt het observatorium. In de fel bevochte stad Aleppo bleef het afgelopen nacht voor het eerst sinds lang wel kalm.



Humanitaire hulp

Het bestand heeft voornamelijk als doel om humanitaire hulp te bieden aan miljoenen burgers in belegerde en fel bevochte gebieden en geldt voor alle strijdkrachten die niet door de Verenigde Naties als terroristen worden bestempeld. Het Fatah al-Sham Front (het voormalige al-Nusra Front met banden met al-Qaida) en terreurgroep Islamitische Staat (IS) worden daarom ook uitgesloten van het akkoord. Indien het staakt-het-vuren meer dan zeven dagen stand houdt, zullen de VS en Rusland gezamenlijk militair optreden in Syrië.



Recht op vergelding

Het Syrische leger liet bij de start van de wapenstilstand weten dat het zijn militaire operaties zeven dagen lang zou bevriezen. De pauze "is van toepassing op het territorium van Syrië gedurende zeven dagen tot 18 september middernacht", luidt het in een mededeling. Het regime "behoudt zich wel het recht op vergelding indien het staakt-het-vuren door andere partijen zou worden geschonden".



De gematigde rebellen in Syrië hebben de wapenstilstand positief onthaald, maar eisen "garanties" dat ook het Syrische regime er zich aan zal houden. Ze vrezen dat het regeringsleger gebruik zal maken van het bestand om verloren gebied te heroveren.



In februari werd al eens een akkoord bereikt over een staakt-het-vuren, dat echter niet lang standhield.