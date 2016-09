Studente gaat zwemmen tijdens vakantie, de gevolgen zijn dramatisch

Sven Van Malderen

Een zwempartij in een Amerikaanse rivier is dramatisch afgelopen voor een 19-jarige studente. Kerry Stoutenburgh stierf twaalf dagen later al aan een zeldzame infectie, veroorzaakt door een hersenetende amoebe.

De jongedame uit New York was op 20 augustus aan het genieten van een welverdiende vakantie met haar vriend en familie toen het noodlot toesloeg. Ze sprong meermaals vanaf een brug in het water van de Octoraro Creek in Maryland, een plek waar ook de 'Naegleria fowleri' huisde. Via haar neus kon de parasiet haar lichaam binnendringen en zich een weg naar de hersenen banen, waar haar gezond hersenweefsel aangetast werd.



Kerry begon na een tijdje te braken en van die zware hoofdpijn raakte ze ook niet meer af. In het ziekenhuis werd echter niets alarmerends vastgesteld. "Ze zeiden dat ze last had van uitdroging, maar ik wist dat er iets ergers aan de hand was", aldus haar zus Katherine. "Nadat ze thuis een dutje gedaan had, herkenden we haar niet meer. Ze bleef rondlopen en wartaal uitslaan, het was angstaanjagend."