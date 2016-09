Drie terreurverdachten opgepakt bij raids in Duitsland

Door: redactie

13/09/16 - 10u25 Bron: DPA

Bij antiterrorismeraids is zes woningen zijn in het noorden van Duitsland drie mannen opgepakt. Dat meldt de Duitse federale recherchedienst BKA. Er namen 200 agenten deel aan de operaties in de deelstaten Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen.