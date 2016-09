Doodrijder maait met 237 km/h Ricardo (42) van de weg: "Het leven van je kind is dus maar drie jaar cel waard"

Ivar Penris

De teleurstelling en woede waren groot bij de nabestaanden, toen gistermiddag duidelijk werd dat de man die hun zoon, vader en vriend Ricardo van Jaarsveld had doodgereden, drie jaar celstraf kreeg. "Het leven van je kind is dus maar drie jaar cel waard.'' De 42-jarige Van Jaarsveld kwam om bij een zwaar verkeersongeluk op de Nederlandse snelweg A2 bij Maarssen (provincie Utrecht) op 30 december 2015.

Tegen Neil van der L. was twee weken geleden nog acht jaar cel geëist voor doodslag en zes pogingen daartoe. De vriendin van slachtoffer Van Jaarsveld raakte zwaargewond en twee van zijn drie kinderen zijn voor het leven gehandicapt.



Omdat de man die het ongeluk veroorzaakte, speed had gebruikt en op het moment van het ongeluk 237 kilometer per uur reed, vond het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) dat er sprake was van doodslag. Maar de rechtbank vond dat Van der L. niet de intentie had om iemand dood te rijden en hield het bij de strafbepaling op 'dood door schuld'. Daar staat maximaal twee jaar cel op, maar het feit dat hij die ochtend onder invloed was en veel te hard reed, werkte strafverzwarend. Daarmee kwam de rechtbank uit op drie jaar cel.



"Ik kan me voorstellen dat dit zwaar tegenvalt, als het Openbaar Ministerie zo hoog in de boom gaat zitten", stelt voormalig verkeersofficier van justitie Koos Spee. "Het is een ernstig feit, maar opzet is natuurlijk lastig te bewijzen."