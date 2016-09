Poolschip na 168 jaar intact teruggevonden

Door: redactie

13/09/16 - 09u45 Bron: ANP

De 31 meter lange Terror was een oorlogsschip dat samen met het vlaggenschip van onderzoeker John Franklin, de HMS Erebus, in het ijs kwam vast te zitten. © wikimedia.

Historische vondst Het Engelse schip HMS Terror is na 168 jaar in perfecte staat teruggevonden in de Arctic Bay, ten noorden van Canada. De Terror deed in 1848 mee aan een poolexpeditie van de beroemde onderzoeker Sir John Franklin toen die in 1848 verdween.