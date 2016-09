Luxemburg: "Zet Hongarije uit de EU"

Door: redactie

13/09/16 - 09u16 Bron: ANP

De Luxemburgse buitenlandminister Jean Asselborn. © ap.

VLUCHTELINGENCRISIS Hongarije zou tijdelijk of mogelijk zelfs permanent moeten worden uitgesloten uit de Europese Unie vanwege de houding van het land ten aanzien van de vluchtelingencrisis. Die uitspraak heeft de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn gedaan in een interview met het Duitse dagblad Die Welt.

Volgens Asselborn is het de enige manier om de gedeelde waarden waar de Europese Unie voor staat te waarborgen. "We kunnen niet accepteren dat de fundamentele waarden van de Europese Unie worden geschaad", aldus Asselborn.



"Of het gaat om Hongarije, dat hekken tegen oorlogsvluchtelingen bouwt, of landen die de onafhankelijkheid van de pers of de rechterlijke macht schaden, die moeten tijdelijk of desnoods voorgoed uit de EU worden gezet".



De Luxemburgse minister pleit ervoor de regels binnen de EU te veranderen zodat er geen unanimiteit onder de lidstaten is vereist om dergelijke stappen te nemen.