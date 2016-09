Syrisch leger claimt Israëlisch vliegtuig te hebben neergehaald, Israël ontkent

Door: redactie

13/09/16 - 09u33 Bron: Belga

Archiefbeeld: Een Israëlische F-15 tijdens een demonstratie in juni 2016. © epa.

Oorlog in Syrië De Israëlische luchtmacht heeft gisteren stellingen van het Syrische leger aangevallen nadat een Syrisch projectiel was terechtgekomen op het door Israël gecontroleerde gebied van de Golanhoogte. Dat heeft het Israëlische leger gemeld. Het Syrische leger zegt vandaag een Israëlisch gevechtsvliegtuig en een drone uit de lucht te hebben geschoten. Het Israëlische leger zegt dat zijn straaljagers niet in gevaar geweest zijn.

Israel bevestigd dat er twee raketten zijn afgevuurd, maar vliegtuig niet in gevaar geweest https://t.co/w2rvryJaJD pic.twitter.com/0s9BXBKTQC — Olaf Koens (@obk) Tue Sep 13 00:00:00 MEST 2016

De Syrische claim werd verspreid via staatsmedia, waaronder persbureau SANA. De straaljager en het onbemande vliegtuig zouden rond 1 uur plaatselijke tijd in de buurt van de zuidelijke stad Quneitra zijn neergeschoten. Het gevechtsvliegtuig viel daar een stelling van het Syrische leger aan, aldus SANA.



In Israël klinkt het dat er effectief twee raketten zijn afgevuurd op een gevechtsvliegtuig, maar dat het toestel niet in gevaar was.



Gisteren voerde Israël luchtaanvallen uit op "artillerie van het Syrische regime in het centrum van de Golanvlakte", als een reactie op "een projectiel" dat op het door Israël gecontroleerde gebied was gevallen, luidt het in een mededeling. Een woordvoerder van het leger geeft aan dat het projectiel waarschijnlijk niet opzettelijk was afgeschoten, maar het gevolg was van "het interne conflict" in het land.



Incidenten zoals dit komen regelmatig voor, dit is al de vierde keer in negen dagen. Israël acht de Syrische regering verantwoordelijk voor eender welke artillerieaanval vanop Syrisch grondgebied, ongeacht van welke groepering die komt.