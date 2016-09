Nederlandse politie registreert Turkse PKK-aanhangers

Door: redactie

De politie gaat Nederlandse Turken die sympathiseren met de PKK registreren in het eigen opsporingssysteem (SummIT). De politie heeft in verschillende politieregio's voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over de beweging die op de terreurlijst staat van de EU. Dat meldt De Telegraaf.

Vorige week was zo'n bijeenkomst in Amsterdam, waar agenten in het diepste geheim uitleg kregen over de Koerdische arbeiderspartij PKK en de alevitische communistische DHKP/C. Ten opzichte van Islamitische Staat blijven die groepen onderbelicht, was de boodschap, die binnen het korps gemengde reacties oproept.



Zo zijn er vraagtekens over de beveiliging van die gegevens in SummIT. Het risico bestaat dat een van de honderden Nederlandse agenten van Turkse afkomst de informatie doorspeelt naar Erdogan.