"Gesjoemel autosector neemt voortdurend toe"

Door: redactie

13/09/16 - 04u49 Bron: Belga

De Audi-stand tijdens de Frankfurt Motor Show. © reuters.

Wagens verbruiken tot 45 procent meer dan aangegeven, en de kloof tussen het verbruik op papier en in de realiteit groeit nog. Dat schrijft De Standaard vandaag op basis van een onderzoek van de Toulouse School of Economics.