1.850 km gefietst om Kroatische vriendin ten huwelijk te vragen

Door: redactie

13/09/16 - 05u00

De liefde, een mens moet er wat voor overhebben. Dus trok Thomas Moens (26) uit Tienen naar Kroatië om er zijn vriendin Nina Ercegovic ten huwelijk te vragen. Met de fiets, welteverstaan. Liefst 1.850 km legde de twintiger af in negen dagen tijd, goed voor zo'n 200 kilometer per dag trappen en liters bloed, zweet en tranen in achtereenvolgens België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein, Italië, Slovenië en ten slotte Kroatië.



