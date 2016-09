Opstand in Franse gevangenis na dag en nacht onder controle

Door: redactie

13/09/16 - 03u39 Bron: Belga

De opstand die gisteren in de vooravond was uitgebroken in een gevangenis in de Franse stad Vivonne is beëindigd. De situatie in de strafinrichting nabij Poitiers was opnieuw "onder controle" na de inval van de speciale eenheden. Dat zegt de minister van Justitie.