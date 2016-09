Londens metrostation vervangt alle advertenties door kattenfoto's

Door: redactie

Een van de geportretteerde katten in het metrostation Clapham Common in Londen. © Glimpse.

Een groep kattenliefhebbers heeft een metrostation in het zuiden van Londen een wel hele aparte make-over gegeven: alle advertenties zijn vervangen door foto's van katten. Het gaat in totaal over maar liefst 68 advertentieplaatsen die zijn ingenomen door levensgrote foto's van katten uit de twee dierenasielen in de buurt.

De katten in metrostation Clapham Common blijven twee weken hangen. © Glimpse. De katten trekken veel bekijks van de reizigers. © Glimpse.

De groep achter de foto's, die zich 'CATS' (Citizen Advertising Takeover Service) noemt, startte in april een campagne om de 'look' van het station te veranderen door alle advertenties door kattenfoto's te vervangen. "We hopen dat mensen het nu leuker vinden om in het station te zijn en wellicht anders gaan denken over de wereld om hen heen. In plaats van te vragen of je iets koopt, zoals de advertenties die er normaal hangen doen, vragen we de mensen om na te denken over wat écht waardevol is in hun leven. Dat zullen misschien geen katten zijn, maar het is waarschijnlijk wel iets wat je niet in de winkels kan vinden", zegt organisator James Turner.



Huiskatten

In totaal werd via een crowdfundingsactie drieëntwintigduizend pond (zo'n zevenentwintigduizend euro) opgehaald om alle advertentieposters te laten vervangen door kattenfoto's. Naast de asielkatten zijn er ook huiskatten geportretteerd: gulle gevers die hun kat beroemd wilden maken, konden voor honderd pond (een kleine 120 euro) hun dier in het metrostation laten vereeuwigen.



Het idee voor de kattenposters kwam van Glimpse, een groep mensen die "creativiteit willen gebruiken om goed te doen." Onder de noemer 'Cats Not Ads' ('katten, geen advertenties') blijven de posters twee weken hangen.