Brandstichting en opstand in Franse gevangenis

12/09/16 - 22u11 Bron: Belga

#Poitiers Des détenues ont déclenché un incendie à la prison de #Vivonne. Mutinerie également en cours. pic.twitter.com/pcE9WtS602 — Actu17 (@Actu17) September 12, 2016

Poitiers Bij een opstand in de gevangenis van Vivonne in de omgeving van de West-Franse stad Poitiers is maandag rond 17.00 uur brand gesticht door enkele tientallen gevangenen. Ze hebben een gebouw van drie verdiepingen bezet nadat ze de sleutelbos van een cipier hadden bemachtigd en de celdeuren hadden geopend.