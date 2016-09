Dief steelt 60 cent uit fontein: één jaar met uitstel (en 300 euro boete)

Door: redactie

12/09/16 - 22u00 Bron: Il Gazettinno

Een man die in 2007 60 eurocent uit een fontein in het Zuid-Italiaanse Nocera Inferiore stal, zal zich dat nog lang berouwen.

De rechtbank achtte hem vrijdag schuldig aan diefstal met verzwarende omstandigheid en veroordeelde hem tot een celstraf van één jaar met uitstel en een boete van 300 euro.



Italië heeft door recent vandalisme aan verschillende historische fonteinen de wetgeving aangescherpt. Wie het bijvoorbeeld waagt pootje te baden in de wereldberoemde Trevi-fontein in Rome, mag zich verwachten aan een scherpe boete. De advocaat van de op heterdaad betrapte dief gaat tegen de veroordeling in beroep.