Extra cameratoezicht na overlast Turks-Nederlandse jongeren

Door: redactie

12/09/16 - 20u56 Bron: AD.nl

Belangstellenden tijdens het bezoek van burgemeester Geke Faber aan de supermarkt Vomar in de wijk Poelenburg (Zaandam). © anp.

Zaandam De Nederlandse politie, het parket en de gemeente Zaanstad hebben besloten extra maatregelen te nemen in de wijk Poelenburg (Zaandam). Met de maatregelen moet de overlast - veroorzaakt door een groep Turks-Nederlandse jongeren onder aanvoering van Ismail Ilgun met zijn 'treitervlogs' - worden aangepakt. De beslissing is genomen tijdens een Driehoeksoverleg, dat vandaag plaatsvond. De zaak beroert Nederland.

Ismail Ilgun © . Er zal extra cameratoezicht worden ingezet in gebieden in Poelenburg waar de groep jongeren voor veel overlast zorgt. Dat is onder meer rondom de supermarkt Vomar aan de E. Heimansstraat, waar vernielingen werden aangericht.



Ook zal er worden opgetreden tegen samenscholing op basis van de Nederlandse wet Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Dit betekent dat personen die binnen het gebied niet de aanwijzingen van de politie opvolgen, kunnen worden weggestuurd, bekeurd of opgepakt. Als ze toch blijven terugkomen, kan een gebiedsverbod worden opgelegd. Lees ook Nederlandse hangjongeren bedreigen gemeenteraadslid tijdens interview in 'hun' wijk

Op een ruit van de Vomar werd onder meer een hakenkruis aangebracht. Verder staat te lezen: 'Wat jullie weik ons land' Bedoelde de vandaal 'wijk'? © anp. Winkeldiefstal

De surveillance van de politie, die extra zal worden opgevoerd, gaat zowel opvallend als onopvallend plaatsvinden.



Volgens burgemeester Faber is de overlast aantoonbaar groter geworden, zowel voor buurtbewoners als voor de supermarkt Vomar, die onder meer te maken heeft met een forse toename van winkeldiefstal. Ook voelen de medewerkers van de winkel zich bedreigd door de groep jongeren.



Bedreiging

Gisteren werd bekend dat gemeenteraadslid Juliëtte Rot (Democratisch Zaanstad) bij haar woning in de wijk Poelenburg bedreigd is door de groep jongeren. Ze heeft aangifte gedaan.



"De wijze waarop een raadslid van de gemeente door de groep jongeren wordt lastiggevallen, maakt dat een stevige aanpak op zijn plaats is", zegt Faber.