President Zuid-Afrika betaalt staat terug na privérenovatie met belastinggeld

bewerkt door: redactie

12/09/16 - 20u28 Bron: Belga

© reuters.

Schandaal Zuma De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma (ANC) heeft de staat bijna 500.000 euro terugbetaald, een deel van de kosten voor de renovatie van zijn privédomein dat hij met belastinggeld heeft gefinancierd. Het Zuid-Afrikaanse grondwettelijke hof had hem dat eind maart opgelegd.

Zuma wordt sinds 2009 voortdurend onder vuur genomen door de oppositie. Destijds raakte bekend dat zijn privéwoning Nkandla in de provincie KwaZulu-Natal met staatsgelden werd gerenoveerd en uitgebreid.



In de bouwwerken vloeide rond de 250 miljoen rand (toen 14,3 miljoen euro) aan openbare middelen. Dat komt overeen met de prijs van 100 eengezinswoningen in de handelsmetropool Johannesburg. Volgens de officiële lezing ging het bij de uitbreiding enkel om noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Een nieuw aangelegd zwembad dient blijkbaar enkel als waterreservoir voor de brandweer.



Verwijten

Het ANC, dat aan de macht kwam nadat in 1994 een einde was gekomen aan de apartheid, domineerde ruim twee decennia lang de Zuid-Afrikaanse politiek. De Zuid-Afrikanen verwijten huidig president Zuma en zijn partij de trage economische groei, de hoge werkloosheid, de wijdverspreide corruptie, het gebrek aan huisvesting en slecht onderwijs en gezondheidszorg. In de sloppenwijken wordt regelmatig geprotesteerd, en dat protest is al enkele keren uitgemond in geweld. Daarbovenop komt dan nog het schandaal over de privéwoning van Zuma.



Het ANC werd tijdens de lokale verkiezingen van vorige maand dan ook afgerekend. Voor het eerst verloor de partij de controle over grote steden als Johannesburg, Pretoria et Port Elizabeth.