Zwitserse amateurrenner vervolgd om fatale valpartij

12/09/16 - 19u20 Bron: ANP

Het Zwitserse parket vervolgt een amateurwielrenner voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De 52-jarige man reed tijdens een wedstrijd in Gippingen in het noordelijke kanton Aargau in 2014 in de afdaling de koploper van de fiets bij een poging hem in te halen. Drie achtervolgers vielen over de gevallen renner heen.