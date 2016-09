Ruim 120 miljoen dollar cash gevonden bij Russische anticorruptiebaas

Door: redactie

12/09/16 - 19u06 Bron: Belga

© reuters.

In Rusland hebben de autoriteiten meer dan 120 miljoen dollar aan cash geld gevonden in het appartement van een hoge functionaris van de Russische anticorruptiedienst. De man werd zondag ironisch genoeg zelf aangehouden voor "massale corruptie" en machtsmisbruik.

De politie ontdekte het geld vrijdag in het appartement op naam van de zus van Dmitri Zakhartsjenko en in zijn auto. Het gaat om biljetten in verschillende valuta, goed voor een totaalbedrag van meer dan 120 miljoen dollar en 2 miljoen euro.



Zakhartsjenko ontkent alle beschuldigingen en zegt dat het gevonden geld niet van hem is. Waar het geld dan wel vandaan komt, kan hij niet zeggen. Volgens Russische media zou het geld afkomstig zijn van de ontmanteling van de bank Nota, die in november 2015 door de Russische centrale bank werd gesloten.



De laatste maanden is Rusland een versnelling hoger gegaan in de strijd tegen corruptie. Verscheidene hoge functionarissen werden daarbij ingerekend.