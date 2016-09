Door: redactie

12/09/16 - 18u37

© ap.

FOTOSERIE De Colombiaanse rebellenbeweging FARC heeft de wapens voorgoed neergelegd na een conflict van 52 jaar met het regeringsleger. Persbureau Associated Press maakte een fotoserie met vrouwelijke strijders van de beweging: in uniform vóór het akkoord en in normale kleren erna.

