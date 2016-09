Nederlandse rapper in de cel wegens aanzetten tot geweld

Door: redactie

12/09/16 - 18u31 Bron: ANP

Rapper Boef. © Screenshot YouTube.

De Nederlandse rapper Boef (23) is in de nacht van zondag op maandag in Rotterdam opgepakt vanwege het aanzetten tot geweld. Mogelijk heeft hij ook iemand mishandeld. De twintiger blijft langer vast. Dat heeft de Nederlandse politie maandagmiddag gemeld.

Hij zou in een filmpje op internet hebben opgeroepen om naar de stad Tilburg (provincie Noord-Brabant) te komen om daar zondagavond te gaan vechten. Zijn doelwit was de Tilburgse rapper Para Soma en diens aanhang. De gealarmeerde politie wist met massale inzet de knokpartij te voorkomen.



Gewonde vuist

Boef, in 1994 in Parijs geboren, zou zondagavond zelf in Tilburg zijn geweest. Op een internetfilmpje zegt hij met Para Soma gevochten te hebben. Als bewijs toont hij zijn gewonde vuist. De in Alkmaar woonachtige rapper en vlogger kwam in juli bij onze noorderburen in het nieuws met een internetvideo waarin hij een politieman kleineert en provoceert. De agent bleef echter ijzig kalm waarmee hij veel lof oogstte.



De alcohol- en rookvrije tienerfuif Kidsco die 8 oktober in Tilburg zou plaatsvinden is afgelast. De organisatie heeft de stekker uit het festijn getrokken uit veiligheidsoverwegingen. Boef was de grootste attractie van de avond.



"Wij staan als organisatie voor veilige en gezellige party's en kunnen dit niet waarborgen met dit soort 'artiesten' en die willen we dan ook niet in onze line up", laat de organisatie vandaag op Facebook weten. Ze zegt te weinig tijd te hebben om een vervangende artiest te boeken voor 8 oktober. Gekochte kaartjes blijven geldig tot de volgende editie in januari.