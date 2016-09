Nederlander legt rijexamen af voor zijn tweelingbroer

Door: redactie

In Nederland heeft een 22-jarige man uit Almere een boete van 1.000 euro gekregen omdat hij zich tijdens een rijexamen begin vorig jaar had voorgedaan als zijn tweelingbroer. Dat heeft de politierechter in Utrecht vandaag beslist.

Tijdens het examen twijfelde de rijinstructeur al aan de identiteit van de man achter het stuur. De ene broer was volgens de instructeur namelijk nog niet klaar om examen te doen, de andere broer wist het rijexamen succesvol te doorlopen.



De instructeur meldde na afloop zijn vermoedens bij de politie en onderzoek wees uit dat de telefoon van de verdachte tijdens het examen in de buurt was van de examenlocatie in Emmeloord, terwijl de twintiger had verklaard dat hij op dat moment in Hilversum was. In chatberichten tussen de broers werd bovendien uitgebreid gesproken over het plan. Daarnaast bleek na vergelijking de handtekening ook niet te kloppen.



De 22-jarige wordt ervan beschuldigd dat hij met zijn actie de veiligheid van vele weggebruikers in gevaar heeft gebracht. Zijn broer kon zo immers beschikken over een rijbewijs terwijl hij nog niet de rijvaardigheid had om een examen af te leggen.