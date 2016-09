Hoeveel zwarte stippen zie jij op deze tekening?

Koen Van De Sype

12/09/16 - 17u39 Bron: Time, The Verge

Een nieuwe optische illusie is een echte hit op het internet. Op de figuur is een patroon te zien van grijze lijnen op een witte achtergrond, met op de kruispunten van de grijze lijnen een zwarte stip. Niemand blijkt ze allemaal tegelijk te kunnen zien.

De figuur werd gisteren online gezet door game developer Will Kerslake en is in iets meer dan 24 uur tijd 20.000 keer geretweet en 18.000 keer geliket. Dé vraag die iedereen bezig houdt: hoe komt het toch dat we alle stippen niet op hetzelfde moment kunnen zien? Want jawel, er zijn er twaalf.



Perceptie blijkt niet altijd realiteit te zijn. In deze optische illusie kan je alleen de zwarte stippen zien in het centrum van je zicht. De andere lijken te verdwijnen. Dat komt doordat mensen een slecht perifeer zicht hebben. Als een resultaat daarvan moet ons brein 'gokken' wat er aan de hand is op de zijkant van ons blikveld. En dat vult het dan gewoon zelf in om een mentaal beeld te maken.



Vaag

In dit geval zien onze hersenen vooral grijze lijnen op een witte achtergrond en gaan ze ervan uit dat de rest van de tekening daar ook zal uit bestaan. Zonder de zwarte stippen. De enige manier dat je er tóch meer kan zien, is wanneer je snel met je ogen knippert. Dan hebben de hersenen de tijd niet om het beeld bij te stellen en zie je toch - al was het vaag - extra zwarte stippen.