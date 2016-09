Dertig burgers omgekomen bij luchtaanval in Jemen

Door: redactie

12/09/16 - 17u08 Bron: Belga

© reuters.

Bij luchtaanvallen op een waterput ten noorden van de Jemenitische hoofdstad Sanaa zijn zaterdag 30 burgers gedood. Dat zegt de humanitaire coördinator van de Verenigde Naties in Jemen, Jamie McGoldrick, vandaag.

Onder de slachtoffers van het bombardement in het dorpje Beit Saadan zijn ook hulpverleners en twee kinderen. Naast 30 doden werden ook 17 gewonde burgers geteld. "Ik blijf diep geraakt door de onophoudelijke aanvallen op burgers en op bugerinfrastructuur in Jemen door alle partijen van het conflict, die het sociale weefsel van het land kapotmaken en de humanitaire nood vergroten", zegt McGoldrick.



Vorige maand klaagde de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Zeid Ra'ad al-Hussein, ook al de vele burgerdoden in Jemen aan, waar een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië strijdt met de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tussen juli 2015 en juni 2016 kwamen in het land volgens de VN 2.067 burgers om het leven, onder wie 1.259 door luchtaanvallen onder leiding van Saoedi-Arabië.