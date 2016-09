Hij zou hun trouwdatum niet meer halen. Daarom kregen ze nu al hun droomhuwelijk

Koen Van De Sype

"Je bent zo mooi. Ik hou van je en je maakt me gelukkig." Met die woorden beloofde Chris Ford (26) uit het Amerikaanse Nashville zijn geliefde Nicole Wismer (22) eeuwige trouw. Hun huwelijk - dat gepland stond voor volgende maand - moest in allerijl naar voren worden geschoven, nadat de artsen van de doodzieke bruidegom vertelden dat hij de geplande datum niet zou halen.

© Facebook. Een jaar geleden was Chris nog een kerngezonde kerel, die met zijn vriendin net de trotse vader was geworden van een zoontje, Tristan. Ze planden een huwelijk en alles ging zoals het moest gaan. Tot er opeens kanker bij hem werd vastgesteld aan zijn mond en keel. Overlevingkans: 80 procent.



Het gezin verhuisde daarop van Philadelphia naar het huis van de moeder van Chris in Nashville en zijn therapie werd opgestart in het Vanderbilt University Medical Center. "Maar de tumoren bleven maar groeien en verspreidden zich naar zijn longen en andere organen", snikt zijn moeder Amy. "Eind juli kreeg hij dan te horen dat er niets meer voor hem gedaan kon worden."



Oktober

"Toen de dokter het ons vertelde en zei dat hij vreesde dat Chris zijn trouwdatum in oktober niet meer zou halen, keek Nicole hem aan en zei: 'Je wil nog altijd met me trouwen, is het niet?'", vertelt mama Amy. En daarop besloten ze onmiddellijk in het huwelijksbootje te stappen. "'Het maakt niet uit hoe lang je samen bent of wat de omstandigheden ook zijn. Het zou er niet toe mógen doen. Ik zie hem te graag om hem nu in de steek te laten', klonk het bij Nicole."

Het gezinnetje net voor kerst vorig jaar, met naast zoontje Tristan ook dochter Madelynn. © Facebook. We werden plotseling gecontacteerd door mensen die we niet eens kenden. Fotografen, dj's, koks, bloemisten, bakkers, ... Ze belden ons en vroegen wat we maar nodig hadden Mama Amy Maar er was nóg een hindernis. Door de medische kosten die torenhoog opliepen, was er zo goed als geen geld meer over voor een feest. Dat kwam de vrijwilligers van de vereniging Nashville Chive ter ore en die zetten hun schouders onder wat voor het koppel een droomhuwelijk zou worden.



Bloemisten

"We werden plotseling gecontacteerd door mensen die we niet eens kenden", aldus mama Amy. "Fotografen, dj's, koks, bloemisten, bakkers, ... Ze belden ons en vroegen wat we maar nodig hadden."



Twee weken geleden was het zo ver. Chris en Nicole kregen hun droomhuwelijk, met alles erop en eraan. En hoewel Chris de hele tijd een zuurstofmasker moest dragen en een pijnpleister opgeplakt kreeg, zag hij er overgelukkig uit. "Ik heb nog nooit iemand gezien die zo sterk is", aldus de vader van Chris, Bob Ford. "En zo vastbesloten om te leven. Voor zijn familie."



Trouwgeloften

Zijn papa hield hem tijdens de ceremonie recht, omdat hij amper nog kon staan. Maar toen hij zijn bruid met haar ouders door het gangpad zag komen, stráálde hij. Omdat hij zelf zijn trouwgeloften niet meer kon uitspreken, las zijn vader ze voor. Samen met zijn bruid danste hij daarna naar buiten.